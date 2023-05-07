التربية الغذائية للأطفال

2023/05/07 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت حلقة برنامج اليوم دور ثقافة التغذية عند الأطفال في مواجهة البدانة والأمراض، بالإضافة إلى الرعب الذي يزرعه الذكاء الاصطناعي لدى قادة صناعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتنوعة.

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