المرافق الشخصي لقائد شرطة الديوانية متلبس بالرشوة

2023/05/07 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بضبط (6) مُتَّهمين بالرشوة، وعدم...

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