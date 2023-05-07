2023/05/07 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال متحدث باسم جامعة الدول العربية إن من المتوقع أن...

ظهرت المقالة توقعات بعودة سوريا للجامعة العربية وسط جهود لتطبيع العلاقات مع الأسد أولاً على المسلة.

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