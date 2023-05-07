2023/05/07 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية اليوم الأحد، عقب اجتماعهم في القاهرة، قرارا يحمل الرقم 8914، المتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة.وجاء في نص القرار: إن مجلس جامعة الدول العربية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة العربية تنشر نص قرار عودة سوريا للجامعة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية تنشر نص قرار عودة سوريا للجامعة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية تنشر نص قرار عودة سوريا للجامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).