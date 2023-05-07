2023/05/07 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت لجنة الانضابط، اليوم الأحد، عدداً من القرارات بشأن اعتراض نادي الشرقية على المصافي.وذكر الإتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “لجنةُ الانضباط في الاتحادِ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها معاقبة الشرطة..



لجنة الانضباط تصدر عدداً من القرارات المركز الخبري الوطني.

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