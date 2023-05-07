العتبة الحسينية المقدسة تكشف زيف الامويين من خلال موسوعة

2023/05/07 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت العتبة الحسينية المقدسة موسوعة

ابي طالب (عليه السلام) وهي أحدى نتاجات

العلمية لمجمع الإمام الحسين (عليه

السلام) لتحقيق تراث أهل البيت (عليهم

السلام)

وقال امين عام العتبة الحسينية

المقدسة الاست

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