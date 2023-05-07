إيران تعلن تصدير 220 ألف طن من السلع إلى العراق خلال شهر

2023/05/07 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الجمارك في معبر برويزخان

الإيراني ،اليوم الاحد، أنه تم خلال شهر

نیسان من العام الجاري تصدير 220 ألف طن

من السلع الی العراق ، عبر معبر برویز

خان بلغت قيمتها 90 مليون دولار .





وقال مدير عام

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