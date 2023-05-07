2023/05/07 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

العثور على جثة امرأة يبلغ عمرها ٢٠-٢٥ عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس ومجهولة الهوية ضمن منطقة الاستكشافات النفطيةتم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي اجراء اصوليحادث اخراصابة طالبة تولد ٢٠٠٧ نتيجة تعرضها لحادث دهس ضمن شارع عدن في منطقة الشعبحالتها الصحية لاتخلو من الخطورةتم التحفظ على الداهس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة عشرينية تضاف لجرائم قتل النساء.. جثة مرمية ورصاصة بالرأس شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة عشرينية تضاف لجرائم قتل النساء.. جثة مرمية ورصاصة بالرأس شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).