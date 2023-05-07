صولة أمنية تنتهي باعتقال 14 متهماً وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

2023/05/07 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الاحد، القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط اسلحة واعتدة وطائرة درون غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة وأدوات تعاطيها في بغداد .

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في قيادة عمليات بغداد والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة ومـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة ، تمكنت من القاء القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة والعملة المزيفة".

وأضاف البيان،" كما ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة سبعة مسدسات وبندقيتين اثنتين وكمية من العتاد ومخازن فارغة.



فيما تم مصادرة طائرة درون غير مرخصة وضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط ".

وأشار البيان الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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