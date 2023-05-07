الكهرباء تعلن اضافة 610 ميكاواط الى منظومة الطاقة الوطنية

2023/05/07 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، اضافة 610 ميكاواط للمنظومة الوطنية عبر محطة كهرباء واسط الحرارية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الملاكات الهندسية والفنية في محطة واسط الحرارية تمكنت من تشغيل الوحدة التوليدية الخامسة بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة السنوية فيها".

وأضافت، أن الوحدة "تم ربطها بالشبكة الوطنية وبحمل 610 ميكاواط وبالتنسيق مع السيطرة الوطنية".

وأشارت الى أن "ادخال طاقات جديدة للشبكة سيسهم في زيادة معدل تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين وتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة العليا للشركة وإكمال تنفيذ المشاريع حسب الفترة الزمنية المحددة خدمة للصالح العام ".

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