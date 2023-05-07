العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تشغيل خط سكة حديد

2023/05/07 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية نقلاً عن وزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية، الأحد، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التشغيلية لمشروع سكة حديد الشلامجة – البصرة، في القنصلية الإيرانية بالبصرة .

وذكرت الوكالة، أنه "خلال هذه الرحلة التي تمت تماشياً مع التفاهم بين وزيري الطرق والتنمية العمرانية والمواصلات في البلدين، بعد عقد اجتماع مشترك مع الفرق الفنية والسياسية للطرفين على حدود الشلامجة، تفقد الرؤساء التنفيذيين لسكك حديد إيران والعراق آخر التطورات في مشروع سكة حديد الشلامجة – البصرة".

وأضافت، "وبعد المفاوضات التي جرت في القنصلية الإيرانية بالبصرة واستمرت قرابة 6 ساعات، اتفق الطرفان على المسار الدقيق لخط السكة الحديدية من الشلامجة إلى نهر أروند ومن النهر إلى محطة القطار ذات الصلة.



كما تم التوقيع على خريطة بناء الطريق من قبل النواب الفنيين للبلدين".

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