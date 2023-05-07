مواجهات السودان تدخل الاسبوع الرابع.. اين وصلت مفاوضات الهدنة في السعودية؟

2023/05/07 | 15:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقدّرت نقابة أطباء السودان عدد ضحايا الاشتباكات المدنيين بـ479 قتيلا.

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