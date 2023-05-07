فراق الوطن … جرح لا يندمل

2023/05/07 | 15:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن شنكالي الصمت يحكي قصة الفراق بآهاته وأوجاعه كل يوم هامسا” بحديث ذي شجون مع الروح التي تعلقت بحبه بعد ان فاضت المقل بالدموع شوقا” للديار وإعتصر الفؤاد حنينا” لذرات ترابه مخلفين في ثنايا الوطن قصص الطفولة والصبا وفي كل حارة وزقاق وشارع بصمة وحكايات لا تنتهي لتلهب في الحنين لوعة الى الماضي الجميل حتى …

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