أمن الحشد يطيح بمفرزة إرهابية وعصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد

2023/05/07 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، الاطاحة بمفرزة إرهابية وعصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته ايرث نيوز أن “مديرية الأمن التابعة للحشد الشعبي (التحقيقات والأمن الوقائي) تمكنت عبر عمليتين منفصلتين من الإطاحة بمفرزة مكونة من (6) عناصر ارهابية تابعة لقاطع شمال بغداد وعلى تنسيق وارتباط بقاطع جنوب بغداد”.واضاف، […]

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