تسعة قتلى في إطلاق النار داخل سوق في ولاية أميركية

2023/05/07 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – الزمان فتح رجل النار بعد ظهر امس في مركز للتسوق في منطقة دالاس بولاية تكساس الأميركية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين قبل تحييده.وأثار إطلاق النار العشوائي في مركز التسوق الهائل “آلن بريميوم آوتليتس” الذي يبعد 40 كيلومترا شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاما في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الذعر.[…]

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