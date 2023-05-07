ادب الخرافة في الموروث الشعبي العربي

2023/05/07 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء الخطيب شكل ادب الخرافة جانباً مهماً من حياة الاوائل ، اذ كانوا بحاجةٍ ماسة الى تفسيرات منطقية للظواهر المحيطة بهم.كأمواج البحر المزمجرة التي تبتلع البشر ، و أصوات البرية في الظلام الدامس المخيف ، و قصص الجن وتحولها الى بشر او حيوانات ، و الحيوانات المرعبة ، وغيرها الكثير .فلا يكاد […]

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