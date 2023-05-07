العثور على جثة منتسب امني مقتولاً في الديوانية

2023/05/07 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على جثة منتسب في شرطة الديوانية مقتولا وملقى على احد الطرق في قضاء السنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة منتسب تابع لقيادة شرطة الديوانية مقتولاً ومرمياً على أحدى الطرق النيّسمية في قضاء السنية غربي المحافظة".وأضاف المصدر: "لم تكشف تفاصيل اكثر عن الحادث ولا أسباب القتل".

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