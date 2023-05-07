البرلمان يستضيف وزير النفط لمناقشة الاتفاق بين بغداد وأربيل

2023/05/07 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الأحد، وزير النفط حيان عبد الغني لبحث الاتفاقية بين بغداد وأربيل حول توحيد الصادرات عبر منفذ جيهان التركي.

وذكر بيان لاعلام البرلمان ان "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية برئاسة النائب هيبت الحلبوسي استضافت بحضور الأعضاء، وزير النفط حيان عبد الغني ووكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، وعدد من المدارء العامين، لمناقشة دعم تخصيصات الوزارة ضمن موازنة 2023".

وأكد النائب الحلبوسي أن "اللجنة ناقشت قيمة موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية لعام 2023، والاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول توحيد صادرات النفط عبر منفذ جيهان التركي، وبيان مستحقات الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص".

وأكد الحلبوسي أن "اللجنة ستدعم وزارة النفط بالتخصيصات المالية التي تحتاجها لديمومة عملها وتطوير صناعتها، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الوزارة وخاصة فيما يتعلق بالنقل والتصدير"، مؤكدًا ان "اللجنة ستستضيف مدراء الدائرة الاقتصادية وشركة تسويق النفط (سومو) لبحث عدد من الملفات".

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