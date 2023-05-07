شاهد بالفيديو.. هل فعلاً هناك اجهزة تجسس بالهواتف الذكيه ومواقع التواصل الاجتماعي؟

2023/05/07 | 16:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Ho8WGJ1U44

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