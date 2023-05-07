2023/05/07 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعدما يقارب الثلاث سنوات أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام على قاتل الخبير والمحلل الأمني هشام الهاشمي.وما إن نشر الخبر، اليوم الأحد، حتى اجتاح اسم الخبير الراحل الذي قدم العديد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقيون يطالبون بمعرفة من يقف وراء قاتل الهاشمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون يطالبون بمعرفة من يقف وراء قاتل الهاشمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيون يطالبون بمعرفة من يقف وراء قاتل الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).