2023/05/07 | 16:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LOIMMtYWTVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شابة عراقية تدير متجرآ تخلد به الجمال في اربيل | برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شابة عراقية تدير متجرآ تخلد به الجمال في اربيل | برنامج هاي شباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).