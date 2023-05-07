مع استمرار موسم التسويق.. الرقابة تضبط 3 محاولات

2023/05/07 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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التجارة :

الرقابة التجارية تكشف عن عدة محاولات للتلاعب بعملية تسويق الحنطة في محافظتي الديوانية والنجف الاشرف.

اعلام التجارة

اعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن تمكن فرقها الرقابية وبالتنسيق المتواصل مع جهاز الامن الوطني الكشف عن عدة محاولات للتلاعب بعمليات تسويق كميات من الحنطة المحلية خلال الموسم التسويقي الحالي في كل من محافظتي الديوانية والنجف الاشرف.

اكد ذلك مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي، وأضاف " تم ضبط في محافظة الديوانية مخزن يحتوي على كميات كبيرة من الحنطة (الفل) تعود لسنوات سابقة، فضلاً عن ضبط كميات أخرى من الحنطة معبأة بأكياس مثبت عليها علامة (شركة مابين النهرين العامة للبذور) التابعة لوزارة الزراعة والتي يمنع تداولها او المتاجرة بها كونها مخصصة لأغراض البذار وتوزع على الفلاحين بموجب وصولات رسمية.

مؤكداً بأنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من قبل الاجهزة الامنية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وعلى صعيد متصل أشار المدير العام إلى أن الفرق الرقابية في محافظة النجف الاشرف تمكنت كذلك من ايقاف محاولة لأعادة تسويق سيارة محملة بالحنطة المحلية تم رفضها بعد تسويقها لاحد المواقع التسويقية في المحافظة بسبب ارتفاع نسبة الشوائب فيها ، وضبط الكمية خلال تفريغها في احد المخازن المخصصة لخزن الحنطة في السايلو وبدون خصم لغرض التلاعب بعملية تسويقها.

هذا ولفت الموسوي إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط من قبل الاجهزة الرقابية والامنية وادارة السايلو واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تضمن سلامة عملية تسويق مادة الحنطة المحلية وبدون اي تلاعب.

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