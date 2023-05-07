2023/05/07 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن المستشفى بالبيطري في ديالى، اليوم الاحد، تسجيل حالة اصابة جديدة بمرض الحمى النزيفية لامرأة بالعقد الخامس من عمرها.

وقالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل اصابة مؤكدة بمرض الحمى النزيفية لامراة في العقد الخامس من عمرها في منطقة حي الجوادين قرب ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة)"، لافتة الى ان "المصابة لديها حظائر لتربية المواشي والاغنام".

واضافت، ان "حالة المصابة مستقرة بعد نقلها الى المستشفى وهي 3 حالة اصابة مؤكدة على مستوى ديالى خلال الاسابيع الماضية"، مؤكدة "اتخاذ قرار بحظر دخول وخروج الماشية والاغنام من بني سعد لمدة 14 يوما كاجراء وقائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اصابة جديدة بالحمى النزفية.. ديالى تحظر دخول وخروج المواشي لـ15 يومًا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اصابة جديدة بالحمى النزفية.. ديالى تحظر دخول وخروج المواشي لـ15 يومًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).