قفزة في اسعار الصرف.. الدولار يقترب من الـ146 ألف دينار

2023/05/07 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اغلقت اسعار صرف الدولار اليوم الاحد، على ارتفاع قدره الف دينار لكل 100 دولار مقارنة باسعار صباح اليوم.

وبلغ سعر بيع الدولار في الصيرفات 145.500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 143.500 دينار لكل 100 دولار.

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