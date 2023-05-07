انتقادات لشرطة لندن جراء تعاملها العنيف مع معارضي الملكية.. ووزيرة بريطانية تدافع

2023/05/07 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافعت وزيرة كبيرة في حكومة المملكة المتحدة عن تصرفات شرطة العاصمة البريطانية خلال الاحتجاجات المناهضة للملكية في لندن، السبت، قائلة إن الضباط اضطروا إلى توجيه "نداءات صارمة" أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث، في يوم شهد 52 حالة اعتقال.

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