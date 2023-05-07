مع الإغلاق.. الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وكردستان

2023/05/07 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي للارتفاع مرة أخرى، مساء اليوم الأحد، مع اغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اغلقت، مساء اليوم، على 144250 دينار مقابل 100، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 144000 دينار.

وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا، بينما بلغ الشراء 143250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144650 دينارا مقابل 100 دولار.

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