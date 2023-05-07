السوداني يشير إلى الدور الاجتماعي للعشائر

2023/05/07 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة ذي قار.

واستمع السوداني، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى عرض عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وأهم المشكلات والعقبات التي يعاني منها المواطنون، في مختلف الشرائح للمحافظة، بأقضيتها ونواحيها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الاجتماعي للعشائر الداعم للاستقرار، والمعضّد لأداء القوات الأمنية، في فرض الأمن والقانون، ومواجهة محاولات نشر الفوضى والاعتداء على المال العام.

وأكد السوداني توجّهات الحكومة بالتركيز على قطّاع الخدمات، كونه المسار الذي يلبّي احتياجات المواطنين، ويؤكد إيمانهم بالنظام السياسي، ويرسّخ واجبات الأجهزة الحكومية في خدمة المجتمع.

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