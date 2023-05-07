"والله لنموت من الجوع".. برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين

2023/05/07 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، الأحد، إن البرنامج سيعلق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص "حاد" في التمويل.

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