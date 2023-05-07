المالية تبحث تطبيق حساب الخزينة الموحد TSA مع خبراء صندوق النقد الدولي

2023/05/07 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحثت وزيرة المالية طيف سامي محمد، الاحد، مع وزيرة مع خبراء صندوق النقد الدولي (الميتاك) متطلبات تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد.

وقالت سامي في بيان إن "الوزارة حريصة على التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية ، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية بما ينسجم مع جهود مواجهة التحديات وتيسير اجراءات التمويل بأوقات قياسية ".

واوضحت ان "تطبيق الحساب سيتيح امكانية مراقبة حركة سير التمويلات الى وحدات الانفاق وتحديد المتبقى في حسابات الدوائر واستعادته لصالح خزينة الدولة ، فضلا عن تشخيص الوحدات التي لازالت خارج منظومة توطين الرواتب ، الى جانب ان المشروع سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساهم في عمليات المحاسبة وتشخيص الاخطاء ومعالجتها لحظياً".

وبينت وزير المالية السعي الى "الاتفاق مع فريق الدعم في البنك الدولي على مشاركة الكوادر العراقية ضمن برامج تأهيلية موسعة بأشراف البنك الدولي ، بهدف تعزيز خبرات ومهارات الكوادر العاملة على الحساب ، وضمان نجاح ادارته بمهنية وكفاءة عاليين ".

وأشار البيان الى أن "الإجتماع ناقش المخرجات المصادق عليها خلال الفترة السابقة ، واستعراض المراحل القادمة لتنفيذ مشروع TSA وفق التوقيتات الزمنية المحددة والكُلف المرصودة ، فضلا عن بحث مدى إستجابة النظام مع باقي الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنة الاتحادية العامة وأنظمة المشتريات والمدفوعات والأصول الثابتة ونظام الرواتب ونظام الإيرادات والادارة النقدية وغيرها ".

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