2023/05/07 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



نخيل مثمر وخضار ساطع يُزين حدائق صدر القناة بجهود “بلدية الشعب” المركز الخبري الوطني.

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