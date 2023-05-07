2023/05/07 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم

الأحد، منع اللاعبين والفنيين

(الموقوفين) من دخول الملاعب ومرافقة

فريقهم خلال مدة عقوبتهم، على خلفية

الأحداث التنظيمية التي رافقت مباراة

الشرطة والقوة الجوية بالجو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد العقوبات على لاعبي وإداريي الشرطة والقوة الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشديد العقوبات على لاعبي وإداريي الشرطة والقوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).