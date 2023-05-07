النفط تعلن عن اربع محطات جديدة تعمل بنظام الدفع الإلكتروني في بغداد

2023/05/07 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت شركة توزيع المنتجات النفطية

التابعة لوزارة النفط عن تحديد اربع

محطات تعبئة حكومية تعمل بنظام الدفع

الإلكتروني (POS) ضمن الوجبة الثانية التي

تستخدم هذا النوع من الانظمة

الالكترونية.

وقال بيان صحا

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