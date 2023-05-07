العراق ومجلس الامن يناقشان الجهد الدولي لإنهاء تهديد

2023/05/07 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

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ناقش مستشار الامن القومي قاسم

الأعرجي، اليوم الاحد، خلال اجتماع مع

فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات

التابع لمجلس الأمن الدولي، الجهد

الدولي لإنهاء تهديد "داعش" الإرهابي.





وقال المكتب الإع

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