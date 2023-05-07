نحو 20 مليون دينار يوميًا كلفة تنظيف مقبرة في إحدى كنائس بغداد

2023/05/07 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، ان :"هناك فساد كبير في تنظيف مقبرة كنيسة المشرق الآشورية" في العاصمة بغداد.

وبينت عبد الواحد في تغريدة بتويتر ان "التنظيف يكلف الدولة شهريا 19 مليوناً و500 الف دينار، ومع متابعة الموضوع لم يرَ أحدٌ فرق التنظيف، بل كان تنظيف المقبرة ليوم واحد فقط من خلال رفع الأدغال والنفايات التي في داخلها".

وأتهمت "محافظ بغداد بأنه يهب ما ليس له، ويصرف أموال الدولة وفق مزاجه!!" حسب قولها.

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