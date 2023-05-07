قيادي في الاطار: لا

2023/05/07 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاي، اليوم الأحد، عن حقيقة وجود (فيتو) سياسي على تغيير مدراء الدوائر بمحافظة الأنبار.

وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتفاق المسبق لقوى ائتلاف ادارة الدولة تعطي صلاحية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالمضي في برنامج التغيير وفق أسس مهنية من أجل النهوض بالواقع الاداري لمؤسسات الدولة سواء في المركز او المحافظات وهو مبدأ لا خلاف عليه".

واضاف، انه "لا يوجد أي (فيتو) سياسي على تغيير أيّ من مدراء محافظة الأنبار" لافتا الى ان "جميع المدراء سواء في ديالى او الانبار او البصرة او اية محافظة سيخضعون لذات المعايير في التقييم والسوداني يتعامل وفق مبدأ متساو مع الجميع دون استثناء".

وأشار الفتلاوي الى، ان "التغيير لن يحدد بوزارة او محافظة بل هو اطار شامل لمؤسسات الدولة من اجل تعزيز مبدأ بناء الدولة وفق اسس صحيحة وان يعطي للكفاءات دورا في ادارتها".

وكان مجلس الوزراء، أقر الثلاثاء الماضي، حزمة واسعة من القرارات الإصلاحية التي تضمنت المصادقة على إقالة نحو 60 مسؤولاً بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، ضمن ما اعتبره الدفعة الأولى لعملية تغيير شاملة في مناصب المديرين العامين بالدولة.

وجاء القرار، الذي يُعد الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة، بعد مضي ستة أشهر على منح حكومة السوداني الثقة في 27 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وشملت قرارات الإقالة مديرين عامين في وزارات وهيئات مختلفة داخل بغداد ومختلف محافظات البلاد، ما يُرجح أنها تمت بتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب حيث يسعى السوداني لتلافي موجات احتجاج متوقعة مع حلول فصل الصيف، لا سيما مع استمرار ضعف تجهيز الكهرباء والمياه للمناطق خاصة في مدن الجنوب العراقي الأكثر كثافة بالسكان.

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