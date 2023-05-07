اسايش اربيل تعتقل مراسلًا

2023/05/07 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كُردستان

ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم الاحد، المضايقات التي يتعرّض لها مراسل (قناة NRT الكردية) كريم كيفي في ناحية هرير التابعة لقضاء شقلاوة في محافظة أربيل من السلطات الأمنية.

وقال كيفي في بيان المرصد، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم ايقافي أثناء التغطية المباشرة للقناة من قبل خمسة أشخاص من الآسايش يرتدي شخص واحد منهم الملابس العسكرية أثناء الكشف عن معلومات تخصّ التغييرات الأخيرة التي حدثت في أحد المناصب الحكومية في المدينة مع مصادرة هاتفي الشخصي وبعض المعدّة الخاصة بالعمل، وبعد أن تواصل الأشخاص الخمسة مع الجهات الأعلى منهم، تمّ تحرري منهم واخباري بمغادرة مكان التغطية على الفور".

واضاف البيان، أن "المراسل كيفي يتعرض بإستمرار إلى مضايقات من السلطات الأمنية في مدينته بسبب عمله الصحفي، وتم اعتقاله لعدّة مرات، وأودع لمرات عدة في السجن ومنها الإنفرادي".

المرصد العراقي للحريات الصحفية طالب في البيان: "السلطات الأمنية الكردية في الاقليم بعد التضييق أكثر على العمل الصحفي بعد ارتفاع معدل المضايقات الخروقات ضدّ العاملين في وسائل الاعلام المختلفة".

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