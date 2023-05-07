سروة عبد الواحد: تنظيف كنيسة يكلف الدولة 19.5 مليون دينار شهريًا

2023/05/07 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، أن تنظيف مقبرة كنيسة المشرق الآشورية يكلف الدولة شهريا 19.500.000 تسعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف دينار ،

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