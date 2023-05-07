حكم بالإعدام بحق مدان باغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

2023/05/07 | 17:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام بحق شرطي سابق لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي قبل عامين قرب منزله في بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي الأحد، في قضية أثارت تنديدا محليا وخارجيا.

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