الجيش السوداني يقصف مواقع

2023/05/07 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الاشتباكات في العاصمة السودانية، الخرطوم، بينما يستعد ممثلون عن طرفي الحرب لإجراء محادثات في السعودية.

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