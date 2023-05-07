العوادي: الحكومة خصصت 47 ترليون دينار في الموازنة للجانب الاستثماري

2023/05/07 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، دعم البرنامج الحكومي للجانب الاستثماري عبر تخصيص 47 ترليون دينار له في الموازنة من أجل زيادة واردات البلد وخلق المزيد من الفرص، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة دعم ملف الاستثمار وزيادة فاعلية القطاع الخاص.

وقال العوادي للوكالة الرسمية إن “البرنامج الحكومي واضح جداً وركز على خمسة نقاط والنقطة الأساسية فيه هي تطوير الاقتصاد”.وأضاف أن “أصل الموازنة مبني على الجانب الاستثماري وخصص منها 47 تريليون دينار عراقي لدعم القطاعات الاستثمارية من أجل خلق المزيد من فرص العمل”.وشدد العوادي على ضرورة الانتقال في التفكير من الوظيفة الحكومية الى العمل القطاع الخاص، وهذا يتطلب دعم هذا القطاع والاستثمارات الخاصة في العراق لإنتاج آلاف فرص العم”، موضحاً أن “هناك أولوية كبيرة للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم قضايا الاستثمار ودفع القطاع الخاص إلى الأمام من أجل أن يأخذ دوره الفعال”.وأضاف أن “هناك عدة صناديق تنموية الهدف منها خلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لخلق فرص عمل كبيرة”.

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