تحرك نيابي لخفض العجز المالي بالموازنة الى 40 تريليون دينار

2023/05/07 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب سالم العنبكي، الاحد، عن وجود حراك نيابي لخفض العجز المالي في موازنة 2023 الى 40 ترليون دينار.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “العجز المالي في موازنة 2023 يصل الى 64 تريليون دينار وهو رقم كبير ومثير للقلق لكل الكتل السياسية في مجلس النواب ويمثل تحديا بكل الاطر ما دفع الى التحرك من اجل خفضه قدر الامكان لمنع تأثير تقلبات صعبة في ظل عدم استقرار سوق النفط العالمية”.

واضاف، ان” الحراك النيابي يهدف الى خفض العجز الى 40 تريليون دينار بالوقت الراهن من اجل تقليل المخاطر المالية المترتبة عن وجود عجز مالي يصل الى نسبة عالية في الموازنة”.

واشار العنبكي، الى اننا” نؤمن بقدرة الحكومة في تجاوز اي ازمة ونعمل على دعم اي مقترحات تؤدي الى زيادة فعالية الاقتصاد الوطني”.

وتبلغ نسبة العجز المالي في موازنة 2023 اكثر من 30% وتصل الى 64 ترليون ديالى وهي الاعلى بعد 2003″.

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