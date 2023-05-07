2023/05/07 | 18:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – المانيا بعد موجة من خطابات الكراهية و التهديدات التي تعرض لها النازحين الايزيديين في اقليم كردستان بعد ادعائهم بحرق الايزيدية لجامع الرحمن في قضاء سنجار استنكرت الجالية الأيزيدية في مدينة بيليفيلد الألمانية هذه الخطابات.و ظهر عدد كبير من رجال الدين الإسلاميين على مواقع تواصل الاجتماعي في الفترة القليلة الماضية و كفروا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجالية الأيزيدية في المانيا تدين خطابات الكراهية ضد الايزيدية في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجالية الأيزيدية في المانيا تدين خطابات الكراهية ضد الايزيدية في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).