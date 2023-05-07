بعد تسع سنوات من قتلهم، عائلة ايزيدية تكتشف مقبرة تضم رفاة ايزيديين داخل منزلهم

2023/05/07 | 18:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – البعاج بالتزامن مع توافد الاهالي و التحضير للعودة الى منازلهم عثر على رفات عدة أشخاص داخل مجرى للصرف الصحي بمنزل في ناحية القحطانية (تل عزير) جنوبي جبل سنجار، تعود لفترة الحرب ضد تنظيم داعش.وفقاً لإحصائيات منظمة بتريكور، عثر حتى الآن على 90 مقبرة جماعية ضمن حدود قضاء سنجار تم فتح 42 منها.

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