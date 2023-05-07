مؤتمر بغداد الثالث للمياه يخرج بـ16 توصية

2023/05/07 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه 16 توصية في ختام اعماله اليوم الأحد.

وتضمنت التوصيات عقد المؤتمر في بغداد بصورة دورية ولمدة ثلاثة أيام وخلال شهر نيسان من كل عام، وتشكيل سكرتارية لمتابعة توصياته فضلا عن توصيات محورية أخرى.

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