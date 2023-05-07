اعتقال المتهم بقتل محقق قضائي في البصرة

2023/05/07 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإلقاء القبض على احد المتهمين بقضية مقتل محقق قضائي في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز شرطة البصرة القت القبض على احد المتهمين بقضية مقتل محقق قضائي في البصرة".

واضاف المصدر، ان "حادث مقتل المحقق القضائي (عبد الرحمن السعدون) في قضاء الزبير وقع بعد مشاجرة عائلية بالاعيرة النارية اصيب على اثرها ووافته المنية في وقتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني ل،(بغداد اليوم)، بمقتل معاون قضائي بنزاع عشائري في غرب محافظة البصرة.

وقال المصدر إن "خلافاً بين افراد عشيرة المعاون القضائي تحول الى مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة النارية، ما ادى مقتل المعاون القضائي وإصابة شخص آخر".

وأوضح أن "الضحية في العشرينات من عمره ونقل بعد وفاته الى مستشفى الزبير، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".

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