وزير العدل:طلبنا من الجامعة العربية استضافة الدورة ٣٩ لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد

2023/05/07 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني مقر الجامعة العربية ، و التقى امينها العام السيد احمد ابو الغيط حيث نقل معاليه تحيات دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ، موضحاً أن الحكومة العراقية الجديدة تمتلك رؤية وارادة قوية وتسير بخطى ثابته نحو تنفيذ منهاجها الحكومي على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية واجراء اصلاحات جذرية في تحقيق التنمية الشاملة .

واشار السيد الوزير ، ان الحكومة تحظى بدعم شعبي وسياسي والعراق ينعم بوضع مستقر امنياً وسياسياً، وعلى المستوى الدولي لافتاً الى ان الحكومة تتبنى سياسة الانفتاح والاعتدال واقامة افضل العلاقات مع اشقائه .

واكد د.



شواني طلب العراق استضافة الدورة ٣٩ لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد ، وبين باننا نتطلع الى دعم الأمانة العامة للجامعة العربية لطلب العراق بهذا الشأن .

من جهته أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط عن سعادته للزيارة ،مؤكدا ان العراق يستحق أن يستعيد دوره الحقيقي في كل الميادين والاصعدة خصوصاً حضوره الفاعل في اجتماعات الجامعة , مثمناً دعم العراق لها.

هذا وقد رافق سيادته في زيارته سفير العراق في جمهورية مصر العربية الدكتور أحمد الدليمي ووكيل الوزارة الاقدم الاستاذ زياد خليفة التميمي ومدير عام دائرة العلاقات العدلية الأستاذ أحمد لعيبي.

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