2023/05/07 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرار : بايدن لن يضرب ايران وقنابل مخترق القبو دخلت لردع طهران

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