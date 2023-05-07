الكمارك : التحري و مكافحة التهريب تضبط ( ١٠ ) شاحنات مخالفة

2023/05/07 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد المصادف ٧ آيار ٢٠٢٣ عن تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط ( ١٠ ) شاحنات محملة ( مصاعد كهربائية ، سايلو ، قطع غيار ، اجهزةكهربائية ، ذرة صفراء ) مخالفة لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ .

و اكدت الهيئة ، ان عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك .

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