2023/05/07 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اتهمت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، الاحد، محافظ بغداد بهدر نحو 20 مليون دينار شهريا على تنظيف وهمي لمقبرة مسيحية.

وقالت عبد الواحد في بيان إن "هناك فسادا كبيرا في تنظيف مقبرة كنيسة المشرق الآشورية، حيث إن التنظيف يكلف الدولة شهريا 19.500.000 تسعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف دينار".

وأضافت، "مع متابعة الموضوع لم يرَ أحدٌ فرق التنظيف، بل كان تنظيف المقبرة ليوم واحد فقط من خلال رفع الأدغال والنفايات التي في داخلها".

وأشارت الى أن "محافظ بغداد يهب ما ليس له، ويصرف أموال الدولة وفق مزاجه".



حسب تعبيرها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيف "وهمي" لمقبرة مسيحية يكلف الدولة نحو 20 مليون دينار شهريا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيف "وهمي" لمقبرة مسيحية يكلف الدولة نحو 20 مليون دينار شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).