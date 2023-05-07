فاغنر الروسية تتراجع عن قرار انسحابها من باخموت في أوكرانيا

2023/05/07 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة فيما يبدو، الأحد، عن خطط للانسحاب من باخموت، شرقي أوكرانيا، قائلة إنها تلقت وعودا باستلام مزيد من الأسلحة من موسكو ومشيرة إلى أنها ربما تواصل هجومها على ما ترى روسيا أنها نقطة انطلاق إلى مدن أخرى في منطقة دونباس.

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